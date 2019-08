Endlich ist es soweit! Nach zwei Monaten Pause legen wir unseren cineastischen Fokus wieder auf OSTEUROPA und servieren Euch einen besonderen Event zur Osteuropa-Thematik – zum Kennenlernen, Erforschen und Staunen! Nach der polnischen Auftaktveranstaltung im Mai und einem cineastischen Abend voll georgischer Bilder und Musik beim Sundown Film Fest im Juli muss die Reise weitergehen – dieses Mal ist unser Ziel Albanien!

Am 16. September präsentieren wir Euch einen deutschen Kinostarter, den albanischen Film „EIN LICHT ZWISCHEN DEN WOLKEN“ (Streha mes reve) von Robert Budina, der bisher nur auf dem diesjährigen Film Fest in München gezeigt wurde. Die ausverkauften Vorführungen und ein äußerst positives Feedback des Publikums haben uns dazu bewogen, den Film ins Herbst-Programm aufzunehmen – allerdings wird nur bei der Preview am 16.09. der Regisseur vor Ort sein und Euren Fragen und Kommentaren Rede und Antwort stehen!

Albanien, Rumänien | 2018 | 83 Minuten | OmU (Albanisch mit deutschen Untertiteln)

„Ein Licht zwischen den Wolken“ nimmt uns mit in ein kleines albanisches Dorf, in dem eine unerwartete Entdeckung die Gemeinschaft spaltet. Das Drama schwankt zwischen naturalistischen und mystischen Momenten, ist jedoch vor allem ein Plädoyer für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen, unabhängig von irdischen Unterschieden.

#Familie #Kulturkonflikt #Natur #Religion #InternationalIndependents

Ein seltenes Juwel ist dieser kleine, aber mit viel Liebe inszenierte Spielfilm aus Albanien, der mit großer Subtilität die Spielräume der Religiosität in den Fokus rückt. Ein ungewöhnlicher Beitrag zu einer allgegenwärtigen Debatte, der mit großer Poesie und in einer zart kadrierten Bildsprache von Orten des Glaubens und vom Obdach der Gemeinschaft erzählt.

Regisseur:

Robert Budina wurde in Korça, Albanien, geboren. Seine Filmografie umfasst die Kurzfilme LULEBORE (2004) und SPIDERMAN 5 (2008) sowie den Langfilm AGON (2012), der Albaniens Einreichung für den Oscar als „Bester ausländischer Film“ war. EIN LICHT ZWISCHEN DEN WOLKEN ist Budinas zweiter abendfüllender Spielfilm.

Aber das ist noch lange nicht alles! Im Anschluss an den Film laden wir Euch zum gemütlichen Beisammensein und einem Treffen mit zwei Albanien-Experten aus Tübingen ein – der Verein Deutsch-Albanische Initiative Kinderaugen (DAIKA e.V.) wird seine Mission und das „Projekttagebuch“ vorstellen und Dank der Reiseagentur NACCON sowie des Reiseberichts Reiseland-Albanien können wir noch tiefer in die Landschaft und Schönheit von Albanien eintauchen!