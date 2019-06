Albe Mayer-Mikosch & Band

Nat King Cole war einer der wichtigsten Musiker des Swing Jazz ab den 30 –60ger Jahren. Unvergessen das Duo „Unforgettable“ mit Tochter Natalie Cole, bei dem die Stimme des Sängers postum eingesetzt wurde. Auch Stücke wie „Mona Lisa“, „Nature Boy“ oder sein Nr. 1 Hit „I love You For Sentimental Reasons“ machten ihn (nicht nur) beim Jazz-Publikum bekannt. Die Band spielt neben den „Originalen“ auch neuere Interpretationen aus dem Nat King Cole Repertoire (z. B. von George Benson, Paul McCartney, Diana Krall etc...). Insofern erwartet das Publikum auch eine Art musikalische Zeitreise.