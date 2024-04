Benefizkonzert für das Tierheim Botnang

mit SCHNIBBELPIEPER und ZIMMERMAN‘s FRIENDS

Anfang des Jahres musste das Botnanger Tierheim 68 Chihuahuas auf einmal aufnehmen. Die Stadt Stuttgart hatte die Hunde aus einem Keller gerettet. Ohnehin sind deutsche Tierheime seit langem unterfinanziert und befinden sich in einer dramatischen Lage, auch bei uns in Botnang. In den letzten Jahren haben Ereignisse wie die Pandemie und die Inflation die Situation noch verschärft. Um einen kleinen Beitrag zur Unterstützung unseres Tierheims zu leisten,werden die lokalen Akustik-Bands Zimmerman’s Friends und Schnibbelpieper am Donnerstag, 16.05- von 19 – 22.00 ein Konzert im INTUS geben. Gespielt werden Covers von den 60ern bis heute.