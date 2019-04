Albert Schnauzer & Die Rauschgoldkapelle

Albert Schnauzer Love Explosion

Seit dem Videoclip zu „Dorothee“ wird Albert Schnauzer immer wieder als der deutsche Tom Waits bezeichnet. Bei seinen Konzerten wird jedoch schnell klar, dass dies nur eine Facette seines Schaffens ist.

Schnauzer inszeniert seine punkig-poetischen Texte, begleitet von Gitarre, Bass und Schlagzeug. Er horcht am Herzen und auf das Pochen an der Tür. Er singt von Vororten und Vorgärten, wo der Tod die Blumen gießt und der Flieder so üppig wie der Steuervorteil blüht.

Die Musik dazu ist eine breitgefächerte Mischung aus Blues, Punk, Polka, Gospel und Folk, immer auf dem Boden der Musik der Südstaaten der USA.

„Genial überdreht“ (Stuttgarter Zeitung)

„Alltagslyrik mit Wiedererkennungseffekt“ (Lahrer Zeitung)

„Krass herzlich“ (Rosens Lyric Salon)

„Immer wieder überrascht er, stellt plötzlich auf den Kopf und verleiht dem Lied eine überraschende Wende“ (Badische Zeitung)

Albert – Gesang, Gitarre

Juli – Bass

Robin – Schlagzeug