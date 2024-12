Albert Schweitzer - Ein Vorbild für das 21. Jahrhundert?!

In den 1950er Jahren war Albert Schweitzer beinahe ein „Medienstar“: Als hoch talentierter Organist und Fachmann für Bach, vor allem aber als Philosoph, Theologe (und Vegetarier!), der vom grundsätzlichen Wert allen Lebens sprach und als Arzt auch aktiv für das Leben arbeitete. Nicht zuletzt trat Schweitzer als engagierter Pazifist und Mahner im Kalten Krieg auf. 1952 erhielt er den Friedens-Nobelpreis. Aber in den letzten 20, 30 Jahren ist dieser vielseitig begabte Mensch etwas „verschollen“. Wir wollen zu seinem 150. Geburtstag, mit Blick auf Leben und Gedanken, schauen, was uns Schweizer 2025 noch sagen könnte. Denn – auch das gehört zu einer wissenschaftlichen Würdigung: Schon zu Lebzeiten gab es Kritik, so auch durch Theodor Heuss. Im Umgang mit den Menschen in Afrika etwa wurde Schweizer nicht allen seiner hohen Ansprüche gerecht.