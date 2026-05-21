Alberto Diaz Trio

Alberto Díaz Castillo ist ein kubanischer Pianist und Komponist mit Wohnsitz in Deutschland. Seine Musik verbindet zeitgenössischen Jazz, afro-kubanische Rhythmen, afrikanische Polyrhythmik und Elemente klassischer Musik zu einem organischen und persönlichen Klang.

Sein künstlerischer Ansatz basiert auf der Idee, Musik zu schaffen, die Menschen und Kulturen verbindet. Charakteristisch für seinen Stil sind die natürliche Integration ungerader Metren, rhythmische Tiefe und eine melodische Offenheit zwischen Tradition und Moderne.

Alberto trat bei Festivals wie den Leverkusen Jazztage, dem The Sounds of Bazaar sowie dem Poetenfest Erlangen auf und wurde in Deutschland mit dem Future Sounds Award ausgezeichnet.

Alberto Diaz Castillo - Piano

tba - Bass

Michael Mischl - Drums