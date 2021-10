Alberto Menéndez & Michael Arlt 'Alternative Facts' feat. Dietmar Fuhr & Rick Hollander

Nach einer Reihe von gemeinsamen Auftritten präsentiert die Band jetzt ein neues und vielseitiges Programm mit vielen Höhepunkten. Die Kompositionen, die Menéndez und Arlt - die beiden Bandleader - für dieses immer swingende und international besetzte Quartett schreiben, sind mal zupackend, mal luftig und bedienen sich nebenbei und wie selbstverständlich auch bei kubanischen und brasilianischen Rhythmen. So schafft die Band eine Melange aus organischen Kompositionen, die oft genug bekannte Harmonien und Formen neu und kreativ nutzen und überraschend variieren. Daher auch der Bandname: Sie reagieren auf Fakenews einfach mit Contra-Facts. Jeder der Vier hat vielfach und langjährig auf Tourneen und Tonträgern mit internationalen Musikern zusammengearbeitet - darunter so klangvolle Namen wie Eddie Palmieri, Red Holloway, Roy Hargrove, Dave Liebman, Ack van Rooyen und viele mehr - und ist darüber hinaus selbst Bandleader mit eigenen CD-Veröffentlichungen. Auf dieses Aufeinandertreffen darf man also gespannt sein