Albin und Lila

Ein Schauspiel über Außenseitertum und den wunderbaren Wert von Freundschaft und Courage.

Auf dem Bauernhof läuft alles rund: Die Schweine suhlen sich fröhlich in ihrer Pfütze, die Hühner scharren und picken und der Hahn hat einen prächtigen Misthaufen. Alle sind glücklich und zufrieden. Alle? Nein, nicht alle. Das Schwein Albin ist unglücklich, denn alles an ihm ist weiß – Rüssel, Schwarte und Ringelschwänzchen. Kein Schwein will mit Quarkhaufen Albin spielen. Gerade als er wieder einmal traurig in seinem alten Autoreifen hockt, trifft er Lila, ein Huhn, das keine Eier mehr legen kann. Die beiden Außenseiter freunden sich an, erzählen sich Geschichten und betrachten nachts heimlich den Mond. Bald merken sie, wie wertvoll ihre Freundschaft wirklich ist. Als der fiese Fuchs den Hof bedroht, haben alle dank Albins cleverem Planund Lilas Mut noch einmal Schwein gehabt.