Albrecht-Kiessling & Friends

Freuen Sie sich auf charaktervolle Weine von befreundeten Winzerinnen und Winzern des Weinguts Albrecht-Kiessling aus unterschiedlichen Weinbauregionen – persönlich ausgewählt und mit Leidenschaft präsentiert.
Die FRIENDS:
Weingut Michel aus Achkarren BADEN
Weingut Kreglinger aus Segnitz FRANKEN
Weingut Jesuitenhof aus Dirmstein PFALZ
Weingut Franziska Herke aus Oestrich RHEINGAU
Weingut Zimmerle aus Waiblingen-Beinstein WÜRTTEMBERG
Cantina Dorigati aus Mezzocorona TRENTINO
Sitt Weinbar Heilbronn
Speisen werden vom kUEchenwerk by Uelzhöfer zum Erwerben angeboten.
Im Anschluss geht der Abend nahtlos in eine stimmungsvolle Afterparty über: Live-Musik der Band „The Uniques“ sorgt für den passenden Sound, während Wein, Licht und Atmosphäre miteinander verschmelzen. Passend zur Party öffnet die Weinbar – es gibt Heilbronner Weine sowie die Lieblinge der angereisten FRIENDS.
Weitere Infos auf albrecht-kiessling-events.de
Info
https://www.facebook.com/WeingutAlbrechtKiesslingHeilbronn