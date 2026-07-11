Albrecht-Kiessling & Friends

Freuen Sie sich auf charaktervolle Weine von befreundeten Winzerinnen und Winzern des Weinguts Albrecht-Kiessling aus unterschiedlichen Weinbauregionen – persönlich ausgewählt und mit Leidenschaft präsentiert.

Die FRIENDS:

Weingut Michel aus Achkarren BADEN

Weingut Kreglinger aus Segnitz FRANKEN

Weingut Jesuitenhof aus Dirmstein PFALZ

Weingut Franziska Herke aus Oestrich RHEINGAU

Weingut Zimmerle aus Waiblingen-Beinstein WÜRTTEMBERG

Cantina Dorigati aus Mezzocorona TRENTINO

Sitt Weinbar Heilbronn

Speisen werden vom kUEchenwerk by Uelzhöfer zum Erwerben angeboten.

Im Anschluss geht der Abend nahtlos in eine stimmungsvolle Afterparty über: Live-Musik der Band „The Uniques“ sorgt für den passenden Sound, während Wein, Licht und Atmosphäre miteinander verschmelzen. Passend zur Party öffnet die Weinbar – es gibt Heilbronner Weine sowie die Lieblinge der angereisten FRIENDS.

Weitere Infos auf albrecht-kiessling-events.de