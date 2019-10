Albstädter Literaturtage 2019

Was wären die Albstädter Literaturtage ohne Eröffnungsgala? Auch 2019 bildet sie den offiziellen Auftakt. Durch den Abend führt Markus Brock. Der bekannte Fernsehmoderator begleitete die Veranstaltung auch schon im vergangenen Jahr und begrüßt auf der Bühne auch diese Jahrwieder verschiedene Gäste:

Die Stadtkapelle Tailfingen und das Stephanie Platsch Quartett geben der Eröffnungsgala einen würdigen musikalischen Rahmen. Die Stuttgarter Jazzsängerin Stephanie Platsch tritt gemeinsam mit hochkarätigen Musikern aus der Landeshauptstadt auf: Frank Eberle am Piano, Joel Locher am Kontrabass und Felix Schrack am Schlagzeug.

Der Tübinger Kabarettist Klaus Birk wird prüfen, wie es um die Strapazierfähigkeit der Albstädter Lachmuskeln bestellt ist. Er kann auf über 1.000 Szenen im Radio und rund 250 im Fernsehen zurückblicken und ist seit 14 Jahren Autor der Mäulesmühle. Bei der Eröffnungsgala wird er ein eigens zusammengestelltes Programm rund ums Lesen und die Literatur zum Besten geben.

Literarisch geht es weiter mit Auszügen aus dem Theaterstück „Schöner scheitern mit Ringelnatz“ von Heike Feist und Andreas Nickl. Die beiden präsentieren Appetithäppchen aus ihrem Programm, das tags darauf in der Mensa des Gymnasium Ebingen gespielt wird.

Und auch die Ernsthaftigkeit erhält Raum: Bei verschiedenen Talkrunden kommen Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, der Albschreiber Thomas Faltin, das Organisations-Team und die Sponsoren und Partner zu Wort.

Da nicht nur Geist und Seele, sondern auch der Leib genährt werden wollen, ist für Essen und Getränke gesorgt. Nach Ende des offiziellen Teils können die Besucher den Abend im Foyer ausklingen lassen.