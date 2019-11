Albstädter Weihnachtsmarkt

Festtagsstimmung mit Südlich von Stuttgart und dem Gospelchor Voices, Hearts & SoulsErneut versetzt der Weihnachtsmarkt in Albstadt die Besucherinnen und Besucher in vorfreudige Weihnachtsstimmung. Fast 100 liebevoll geschmückte Stände laden zum adventlichen Bummeln durch die Ebinger Innenstadt ein. Auch für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.Zur besinnlichen Stimmung tragen ganz besonders die Albstädter Musikvereine bei: Traditionell erklettern sie dazu die funkelnde Weihnachtspyramide und lassen in Rot und Grün gekleidet festliche Weihnachtslieder erschallen.

Ein weiteres Highlight ist zweifelsohne das Winter City Open Air! Am Samstagabend findet auf dem Kurt-Georg-Kiesiger-Platz ein vorweihnachtliches Konzert statt: Inmitten des Weihnachtsmarktes verbreitet die heimische Band „Südlich von Stuttgart“ und der Gospelchor „Voices, Hearts & Souls“ beschwingte Feiertagsstimmung.