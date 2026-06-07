AlbTag Bad Ditzenbach - Erleben. Spüren. Auftanken.

Am Freitag, 10. Juli 2026, lädt Bad Ditzenbach von 10–20 Uhr zum AlbTag ein. Der Erlebnistag macht die neue Tourismus- und Lebensraumstrategie der Gemeinde auf lebendige Weise erfahrbar.

Im Mittelpunkt stehen drei miteinander verbundene Erlebniswelten:

Heimaterlebnis, Balanceerlebnis und Energieerlebnis. Sie zeigen, wofür Bad Ditzenbach als Kurort heute und in Zukunft steht – als Lebensraum, Erholungsort und Teil der Schwäbischen Alb.

Der AlbTag ist offen, beweglich und lädt Bürger:innen und Interessierte, Gäste der Region, Touristiker:innen sowie Akteur:innen aus Tourismus und Freizeit und regionale Partner:innen zum Entdecken, Begegnen und Mitmachen ein. Die Veranstaltung wird durch den Schwäbische Alb Tourismusverband e.V. gefördert.