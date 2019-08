Albuide-Tour

Das Ebinger Hochtal aus der Vogelperspektive erleben – die Hochfläche erwandern.

Die südliche Hangkante des Hochtals von Albstadt-Ebingen bietet einprägsame Ausblicke von hangbekrönenden Felsköpfen, auch in den „Talgang“ bis zum Raichberg mit Turm und Sendemast. Grenzerfahrung (ohne Reisepass) ist ebenfalls angesagt. Ein verstecktes Biotop, ein aufgelassener Steinbruch und eine frühere Saatschule stellen Verbindungen zur heutigen Waldbewirtschaftung und der früheren Rohstoffgewinnung her. Der weitere Wegabschnitt führt durch Wald und Wiesen wieder zur westlichen Hangkante des Ebinger Hochtals an der Meßstetter Steige und von dort zurück zum Ausgangspunkt Kühbuchen.

Dauer ca 5 Stunden.

Informationen zum Ort/Veranstalter

Parkplatz Kühbuchen, Anfahrt über L 433 Ebingen-Meßstetten. Nach der zweiten Haarnadelkurve li. abbiegen und dem Hinweisschild „Sandgrube“ folgen.