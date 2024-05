Das Fest findet auf dem Schulhof in Gemmrigheim statt. Es startet am Vorabend mit einem Weinausschank regionaler Weine aus dem Weinwagen, am darauf folgenden Tag erwarten die Gäste leckere Speisen vom Grill, selbst gemachter Kartoffelsalat, und Gemmrigheimer Kartoffeln. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen und Angebote für Familien und Kinder.

Von 12 bis 14:00 Uhr spielt die Band Neckar Blech.