Alcarràs - Die letzte Ernte

Spanien/Italien 2021; Regie: Carla Simón; Darsteller:innen: Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Berta Pipó u.a.; 121 Min.; Goldener Bär bei der diesjährigen Berlinale

80 Jahre lang hat die Solé-Familie auf einer großen Landfläche im Süden Kataloniens Pfirsiche angebaut und geerntet. Doch nun droht die Zwangsräumung, denn Grund und Boden sind nur gepachtet und das Gelände soll einem großen Solar-Park weichen.

Von der Familie wird diese Nachricht ganz unterschiedlich aufgenommen. Vater Quimet weigert sich stur zu glauben, dass die stets gesicherte Zukunft bald der Vergangenheit angehören könnte. Der Großvater will sich zum Behalten des Hauses auf ein lange zurückliegendes Versprechen aus dem Spanischen Bürgerkrieg berufen. Die jüngere Generation bleibt in der Gegenwart verhaftet, die in ständigem Wandel begriffen ist. Die unterschiedlichsten Positionen sorgen bald für heftigen Streit im Verwandtschaftsverbund. Zugleich ist die Zeit da, in der die vielleicht allerletzte Ernte gemeinsam eingeholt werden muss……

