Nachholtermin vom 20.03.2022

Indi(e)stinction-Festival

Seit seiner Eröffnung im Jahr 2008 besteht die Independent-Music-Reihe »Indi(e)stinction« im Kulturzentrum franz.K und seit 2016 ist ihr ein eigenes Festival gewidmet. Vom 16. Februar bis zum 30. März findet jetzt schon das siebte Indi(e)stinction-Festival im franz.K in Reutlingen statt.

Über vier Wochen hinweg wird das gesamte Terrain von non-mainstream Rock- und Pop-Musik vermessen – so wie man sich durch das Independent-Regal seines geliebten Plattenladen stöberte und dabei allerlei Musik entdeckte, die man selbst gerne als »Indi(e)stcintion« eingeordnet hätte – von Vintage-Rock über Hamburger Schule, Singer-Songwriter, Punk-Rock, Stoner und Alternative.

Auch in diesem Jahr sind neben den Hauptacts spannende Supportbands dabei, wie Yeast Machine aus Tübingen oder The Snacks aus Reutlingen und über Reservix könnt ihr ein günstiges Kombi-Ticket kaufen.

Alec Empire

»Alec Empire programmiert gerne mal die Apokalypse auf einen Computern. Ist das Ende der Welt wirklich schon so nah? Wenn man die physische Energie der Destroyer Konzerte spürt, kann es schnell danach aussehen.«

1996 veröffentlichte Alec Empire das Album »The Destroyer«, welches mit brachialer Wucht Drum’n’Bass so in den roten Bereich trieb, dass Alec damit das Genre komplett neu definierte. Viele Indie-Rock und Metal Fans verliebten sich in das Album. Radio Legende John Peel spielte fast wöchentlich Tracks daraus in seiner Radio Sendung. Alec Empire bringt mit seinem Solo Projekt »The Destroyer« die Maschinen zum Bersten... Digitale Zerstörung, Hacking von Musik, Dekonstruktion und pure Energie.

Man erinnert sich an seine experimentellen Electronic Alben »Low On Ice« und »Hypermodern Jazz 2000.5« auf Mille Plateaux, die für viele im starken Gegensatz zu seiner Band Atari Teenage Riot standen. Ruhig, intelligent, instrumental, komplex.

Die Beastie Boys veröffentlichten diverse aus »The Destroyer« daraus in den USA auf ihrem Grand Royal Label und Bands wie die Yeah Yeah Yeahs nannten »The Destroyer« damals oft als eins ihrer Lieblings Electronic Alben.

Das Album ist nach Atari Teenage Riot eines der meist verkauften Veröffentlichungen auf dem britischen Digital Hardcore Recordings Label, welches Empire in London 1994 gründete.

Einer der Höhepunkte war sicherlich die Collaboration mit der japanischen Noise Legende Merzbow im New Yorker Club CBGBs in 1998, wo 25 Jahre zuvor Punk seine vielleicht wichtigste Phase hatte. Danach kam es zu einer Zusammenarbeit mit El-P von damals Company Flow, jetzt Run The Jewels. Viele Remixe folgten, z.B. für Mogwai, Thurston Moore, Jon Spencer Blues Explosion, Björk und auch Rammstein, die Alec als »den Meister der digitalen Verzerrung« betitelten.

In den letzten zwei Jahren war er weltweit auf Tour mit Morton Subotnick, dem Komponisten des wegweisenden Masterpiece »Silver Apples of The Moon« von 1967.

»Wir haben 2022. Wenn es um Grenzerfahrungen in elektronischer Musik geht, stehen uns alle Tore offen. Zeit erneut mit den Maschinen in den Ring zu steigen! Ja, es wird eine harte Schlacht kommen!« verkündet er auf seiner Website.