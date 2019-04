Alejandro Sancho - Tangos

Alejandro Sancho, der sich über viele Jahre auf der Bühne und als Studiomusiker einen Namen gemacht hat, präsentiert jetzt sein erstes Soloalbum, das sich intensiv mit der Tangomusik seiner Heimat Argentinien auseinandersetzt. Für „TANGOS“ hat Alejandro, der in Argentinien aufwuchs und tief in der Kultur seiner Heimat verwurzelt ist, einige der bekanntesten traditionellen Tangos ausgewählt und für Solo-Gitarre arrangiert. Die Lieder des Albums, deren Geschichten Alejandro allein mit der Stimme seiner Gitarre erzählt, bestechen durch den Reichtum ihrer Melodien und die Schönheit der Texte, die – geprägt von nostalgischer Sehnsucht nach längst vergangenen Zeiten – von verlorener Liebe, Leidenschaft und Reue singen, den klassischen Themen des argentinischen Tangos. In seinen Arrangements verfolgt Alejandro die Spuren der großen argentinischen Gitarrenmeister, wobei einige Stücke im traditionellen Stil stehen, andere mit modernen Klängen, wie Einflüssen aus dem Jazz überraschen. Die Tempi der Stücke folgen dabei immer den Vorgaben des Melodiebogens und fluktuieren daher permanent zwischen gedehnten Rubati und pulsierender Motorik. Auf dem Album finden sich auch zwei Eigenkompositionen von Sancho: „Ein großes Hörvergnügen – sowohl in technischer als auch künstlerischer Hinsicht“. (Ivan Rod)

Über Alejandro Sancho:

Geboren und aufgewachsen in Argentinien, lebt Alejandro seit 2010 in Dänemark. Während seiner sich über drei Jahrzehnte spannenden musikalischen Laufbahn hat Alejandro sich sowohl auf der Bühne als auch in Studio und Fernsehen extensiv mit verschiedenen Stilrichtungen der Populärmusik beschäftigt, wie z.B. Jazz, Bossa Nova & Samba, Rock, Pop und Populärmusik aus Argentinien. Seit 15 Jahren hat er sich ganz dem Tango verschrieben. Neben Konzerten mit unterschiedlichen Formationen (Fernando Marzan Quintet, Jungman & Sancho Tango Duo and Torben Westergaard’s Tangofied Ensemble) führten ihn Tourneen mit Tangotanz-Produktionen wie Tango Buenos Aires, Tango Seducción, Mora Godoy’s Dance Company und die Sadler’s Wells Produktion „M¡longa“, von Sidi Larbi Cherkaoui in die ganze Welt. So trat er in einigen der berühmtesten Theater- und Opernhäuser der Welt auf: unter anderem in der Sydney Opera, den Chicago und Philadelphia Symphony Halls, dem L’Olympia in Paris, der Osloer Oper und dem New York City Center.Alejandro Sancho ist einer der innovativsten Künstler und gefragtesten Musiker der dänischen Tango-Szene.