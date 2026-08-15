Aleksi und Band

Aleksi Rajala, ein ausgesprochen grooviger und gefühlvoller Musiker, sorgt mit seiner einzigartigen Mischung aus Folk, Pop und instrumentalem Gitarrenspiel für frischen Wind in der europäischen Musikszene.

Gemeinhin bekannt als „der humorvolle Finne“, hat Aleksi seine Leidenschaft für Musik schon in jungen Jahren in den langen Wintern seiner Heimat entdeckt und seither nie aufgehört, Zuhörer weltweit in seinen musikalischen Kosmos zu ziehen.

Der virtuose Gitarrist und Sänger stammt aus Finnland, dem Land, das bereits zum achten Mal in Folge zum glücklichsten der Welt gekürt wurde. Und was macht ein Finne? Richtig – er geht in die Sauna. Dort verarbeitet Aleksi seine Gefühle in Musik und fragt sich, ob er damit vielleicht ein Stück Glück verbreiten kann.

In seinem Mix aus skandinavischem Folk-Pop und groovigen Roadtrip-Vibes erzählt Aleksi Geschichten aus dem Leben – mit trockenem finnischen Humor, der selbst ernsten Themen ein Lächeln entlockt.