Aleksis & Band

Präsentiert wird ein inspirierender Mix aus skandinavischem Folk-Pop, nordischer Coolness und warmem Groove – Musik mit Tiefgang, Virtuosität und Roadtrip-Charakter.

In seinen Songs erzählt Aleksi Geschichten aus dem Leben, oft mit trockenem finnischem Humor, der auch ernsten Themen eine leichte Note verleiht. Der virtuose Gitarrist und Sänger stammt aus Finnland, dem Land, das mehrfach in Folge als glücklichstes der Welt ausgezeichnet wurde. Zwischen Sauna, Selbstreflexion und Songwriting entstehen Lieder, die bewegen und im Ohr bleiben. Nach seinem Studium an der renommierten Sibelius-Akademie in Helsinki sowie an der Hochschule für Musik und Theater München gewann Aleksi zahlreiche internationale Wettbewerbe und stellte seine musikalische Raffinesse auf Bühnen weltweit unter Beweis.