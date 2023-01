Alela Diane (USA)

Alela Diane kommt aus Nevada City. Ihre Musik atmet aber nicht nur kalifornische Wüstenluft, sondern vor allem uramerikanische Musikstile: Folk, Gospel und Soul. Wichtig sind ihr auch die Familienbande: Alela Dianes Debüt-Album „The Pirate’s Gospel“ ist ihrer Mutter gewidmet und wurde vom Vater produziert: Dann und wann greift er auf der Platte auch selbst zu Mandoline und Slidegitarre. Alela Dianes Stil ist minimalistisch und eigenwillig. Sie war bereits als Support von Bands wie Iron & Wine, den Fleet Foxes und The Decemberists unterwegs und tourte zudem solo durch Europa.

Pressezitate:

„Ihre Musik atmet nicht nur kalifornische Wüstenluft, sondern vor allem uramerikanische Musikstile: Folk, Gospel und Soul.“ Bayerischer Rundfunk

„The star of the show, as always on Alela Diane records, is Diane’s voice. Nimble and graceful like a jazz singer, sad and knowing like a blues crooner, but always restrained like a bedroom-pop auteur.“ Pitchfork

Eintritt:

27.- Euro Vvk plus Gebühr

33.- Euro Abendkasse

20.- Euro Mitglieder

Direkt vom Büro aus via Post versandte Karten (mit einer Bearbeitungsgebühr von 2,50€) gibt es hier auf dieser Seite.