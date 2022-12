Alestorm & Gloryhammer

Wow – im Anschluss in die Veröffentlichung ihres gefeierten siebten Studioalbums „Seventh Rum Of A Seventh Rum“, ziehen die legendären Meister des Piraten Metals ALESTORM die Segel hoch und begeben sich auf eine ausführliche Konzertreise durch Mitteleuropa, die sie in einige der größten und besten Hallen des Kontinents im Januar und Februar 2023 führen wird. Begleitet werden sie dabei von den intergalaktischen Zauberern des Power Metals GLORYHAMMER, die eine komplette Co-Headlining-Show im Rahmen der Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz spielen werden. Aber das ist noch lange nicht alles – auch die trunkenen Zwerge von WIND ROSE nehmen an der wilden Reise teil, wie auch die rätselhaften Piraten Metaller von RUMAHOY. Diese Tour wird unter Garantie die größte Party des Jahren, also trinkt euer Ale, schnappt euch euren Hammer, sichert euch ein Ticket und bereitet euch auf den größten Spaß vor, dem man angezogen haben kann.