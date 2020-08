Alex Auer ist einer, der Musik atmet: Ton für Ton und Song für Song. Jemand der nicht an der Oberfläche kratzt, sondern tief in Musikwelten eintaucht. Einer der Musik als Weltsprache versteht, egal ob afrikanische Percussion, Funk & Soul oder Südstaaten-Blues. Much Better ist sein erstes Album unter eigener Flagge…