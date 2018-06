Alex Bühl Sextet

„Life is a lot like Jazz... it's best when it's improvised“ - George Gershwin -Das Sextett um den Saxophonisten Alexander Bühl, sieht sich in einer langen Tradition, prägender Großformationen des Jazz.

Sie verbinden den Fluss von Gerry Mulligan und die Intensität von Art Blakey's Jazzmessengers.Nachdem die Debut-CD den Werken Cole Porters' gewidmet war, erscheint jetzt das zweite Album mit Kompositionen von George & Ira Gershwin.

Die Musiker gehören zum Besten was der junge deutsche und österreichische Jazz zu bieten hat. Sie sind regelmäßig bei WDR und SWR Bigband zu Gast und teilten die Bühne schon mit Jazzgrößen wie Joe Zawinul, Sheila Jordan, Thomas Gansch und Mike Stern.Zum einzigartigen Bandsound tragen vor allem die Arrangements des Bandleaders bei. Alexander Bühl schreibt sie seinen Mitmusikern auf den Leib und schafft es, bekannten Gershwin Klassikern wie "It Ain't Necessarily So", "I Got Rhythm" und "I Loves You Porgy" seinen ganz eigenen Stempel aufzudrücken, ohne dabei das Original aus den Augen zu verlieren.Frei nach Gershwin's Zitat - "Life is a lot like jazz...it's best when you improvise" ste-hen dabei immer die herausragenden Solisten im Mittelpunkt und sorgen dafür, dass auch im 21. Jahrhundert Zuhörer von Gershwins zeitlosem Genie begeistert werden.

Alexander Bühl - Tenorsax/Arrangements

Simon Plötzeneder - Trompete

Lukas Jochner - Posaune

Constantin Krahmer - Piano

Max Leiß - Kontrabass

Julian Fau - Schlagzeug

http://www.alexanderbuehl.de/projects/alexander-buhl-sextett