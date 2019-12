Alex Band of the calling

Im Jahr 2001 wurde The Calling gegründet. Die Band explodierte prompt auf vielen Radiosendern mit ihrem Smash-Hit "Wherever You Will Go", der die Spitze der Charts eroberte und die Spitzenposition von 23 Wochen nicht verließ. Rekord! Durch jahrelange harte Arbeit und Touren auf jedem Zentimeter des Planeten fand The Calling globalen Erfolg und die besten Fans der Welt.

Sieben #1 Songs weltweit und über 20 Millionen verkaufte Alben, der Song, mit dem alles begann, "Wherever You Will Go" wurde vom Billboard Magazine zum #1 Song Of The Decade und zum #3 Adult Pop Song of All Time ernannt. "Wherever You Will Go" wurde in einer Reihe von Filmen und Fernsehsendungen gezeigt, darunter Love Actually, Coyote Ugly, Smallville und Kate and Leopold. Das Debütalbum von The Calling, Camino Palmero, war ein echter internationaler Hit und wurde in über 40 Ländern entweder mit Gold oder Platin ausgezeichnet.

Vor der Veröffentlichung ihres nächsten Albums hatte die Band die Möglichkeit mit der Gitarrenlegende Carlos Santana zusammenzuarbeiten und den großen Hit "Why Don't You and I" zu singen, der vom Billboard als #5 Song Of The Decade und #20 Adult Pop Song Of All Time ausgezeichnet wurde.

Das zweite Album von The Calling, Two, fand seinen internationalen Durchbruch und wurde inGroßbritannien, Japan, Brasilien und Kanada zur Nummer eins. Die Lead-Single "Our Lives" wurde bei den Abschlusszeremonien der Olympischen Sommerspiele 2004 vorgestellt und war auch der Eröffnungssong der 78. Oscar Verleihung im Jahre 2005.

Alex nahm sich nach der „Two“-Tournee eine Pause, um sich um ein kränkelndes Familienmitglied zu kümmern und durch eine sich ständig verändernde Musikindustrie zu navigieren. Alex Band gab jedoch nie auf, drängte vorwärts, schrieb und produzierte sein erstes Soloalbum mit der Single "Tonight", die zum Titelsong der Weltmeisterschaft 2011 wird.

Alex hat sich seitdem ständig weiterentwickelt, gibt weder sich selbst noch seine Musik auf: Aktuell ist ein neues Album in der Mache, das seine vielfältigen Facetten als Musiker eindrucksvoll darstellen wird.

Special Guest: Psycho Village

Support: My Own Ghost & Grey Attack