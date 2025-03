ALEX WARD – JOHN EDWARDS – MIKE GENNARO – TRIO (GB/CAN) – Jazz

Alex Ward (GB) – Klarinette, Gitarre

John Edwards (GB) – Kontrabass

Mike Gennaro (CAN) – Schlagzeug

Es gibt mehrere Gründe, warum dieses Trio sensationell gut ist: Erstens gehören alle drei Musiker zur Crème de la Crème der Improvisationsszene, zweitens ist Alex Ward ein Meister auf Klarinette UND an der Gitarre, drittens ist John Edwards überhaupt der beste Bassist der Welt und viertens ergibt das in Summe ein Füllhorn an abgefahrenen musikalischen Ideen. Man fühlt sich, als würde man bei einer wilden Schießerei in der Mitte stehen und den querschlagenden Kugeln zusehen. Garantiert ein Hörerlebnis allererster Güte!