Alex Mayr – WANN FANGEN WIR AN? TOUR 2020

Präsentiert von Selective Artists & Primaprima Booking, Schall. Musikmagazin, Musikiathek und The Pick.

„2020 steht auf dem Tacho. Das Navi sagt immer geradeaus. Status Quo: The Road to Album No. 1. Die Spuren von den Großwetterlagen hinter einem kneifen noch in den Knochen. Der Blick zurück zeigt: ‚Holla, das war ein schönes aber holpriges Stück Straße.‘ Ein, zwei Mal zu viel abgebogen, die Falschen nach dem Weg gefragt, die berühmte Ehrenrunde gedreht und die Kurve bekommen.“

Alex‘ Songs landen auf dem ersten Album in dickflockigen Dreampopdecken, werden durch rotzige Amps gezerrt, über alle erdenklichen Tasten gejagt oder mit Blech & Holz bedampft. Immer gewürzt, bescheppert und unterlegt von Trommler- und Kreativkumpane Konrad Henkelüdeke und produziert von Konstantin Gropper aus dem Hause „Get Well Soon“. Soundtrack-Pop könnte das heißen.

„Wann fangen wir an?“ fragt ALEX MAYR – die Antwortet lautet: „jetzt!“. Mit ordentlich Bock im Gepäck geht es ALEX MAYR vor allem um eins – ihr eigenes Ding zu machen. Und das bringt sie gemeinsam mit ihrem Drummer im Februar 2020 auf erster großer Deutschlandtour auf eure Bühnen!