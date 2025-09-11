Alexander ‘Sandi’ Kuhn Quartett

Der preisgekrönte Saxophonist und Komponist Alexander Sandi Kuhn (u. a. Jazzpreis Baden-Württemberg) blickt heute Abend gemeinsam mit seinem langjährigen Quartett auf die musikalischen Stationen seiner bisherigen Laufbahn zurück – und wagt gleichzeitig den Ausblick nach vorn.

Im Gepäck: ein spannender Querschnitt durch das Repertoire der letzten Jahre sowie brandneue Stücke, die erstmals live zu hören sind.

Kuhn verbindet in seiner Musik gekonnt amerikanische und europäische Einflüsse und erschafft Stücke, die mit starken Melodien, harmonischer Finesse und einer großen Portion Soul seine ganz eigene Handschrift tragen: mal sinnlich-soulig, mal mitreißend-modern – stets mit Tiefgang und Charisma.

Auf vier Studioalben hat er seine Musik bisher dokumentiert. Die Fachpresse lobt seine „zarte, kohärente Klangsprache mit magischer Sogkraft“ (Jazzpodium). Sein aktuelles Werk Meandering wurde für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert.

Auch im BIX ist Kuhn wieder mit seinen drei langjährigen musikalischen Weggefährten zu hören, mit denen ihn über ein Jahrzehnt intensiver Zusammenarbeit verbindet: Volker Engelberth am Piano, Jens Loh am Bass und Axel Pape am Schlagzeug. Als eingespieltes Ensemble stellen die vier ihr Spiel ganz in den Dienst der Musik – mit blindem Vertrauen, großer Spielfreude und ohne ihre individuellen Stimmen aufzugeben.

Freuen Sie sich auf einen facettenreichen Konzertabend voller Tiefe, musikalischer Dialoge und viel Soul – live im BIX!

Besetzung: Alexander Sandi Kuhn (sax); Volker Engelberth (p); Jens Loh (b); Axel Pape (dr)