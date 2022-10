In seinem aktuellen Buch „…und eine Prise Wahnsinn“ (Plassen Verlag) erzählt Alexander Herrmann erstmals aus einem Leben – und aus seiner Küche. Er führt den Leser zurück zu seinen Anfängen im beschaulichen oberfränkischen Wirsberg, wo er seine einzigartige Karriere als Spitzenkoch startete und zu einem der beliebtesten TV-Köche Deutschlands wurde.

Was er in dem Buch amüsant und anekdotenreich schildert, bringt er in seinem neuen Live-Programm ebenso charmant und witzig auf die Bühne. Ab Frühjahr 2021 ist Alexander Herrmann mit einer Prise Wahnsinn auf großer Tournee. Der Zwei-Sterne-Koch zeigt sich hautnah und persönlich wie noch nie: in einer rasenden Entertainmentshow mit Anekdoten aus dem Buch, Geheimnissen aus der Sterneküche und ganz besonderen Erlebnissen hinter den Fernsehkulissen. Außerdem bringt Alexander Herrmann seine ultimativen Lieblingsrezepte mit: Sterneküche für zuhause!

Auf seiner letzten Tour „Schnell mal was Gutes“ stellte der charmante Franke seine Qualität als Top-Entertainer eindrucksvoll unter Beweis. Aufgrund des großen Erfolges wurde die Tournee dreimal verlängert. Publikum und Presse zeigten sich begeistert von dem „Schelm mit dem Kochlöffel“ (Passauer Neue Presse). „Ich bin nach 3,5 Stunden so glücklich wie mich kein Koch je gemacht hat: Ich habe glatt ein Kilo verloren. Weggelacht!“, attestierte ihm die B.Z.

Alexander Herrmann ist der einzige Zwei-Sterne-Koch, den man in einer Live-Show erleben kann: eloquent, kompetent und stets mit einer Prise deftigen Humor.