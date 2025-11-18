Alexander Huber – Zeit zum Atmen

Alexander Huber, einer der beiden bekannten Huberbuam, Extremkletterer und Profibergsteiger, nimmt sein Publikum in seiner bildgewaltigen Live-Multivisionsshow mit auf eine faszinierende Reise durch die Welt der Berge.

Mit eindrucksvollen Bildern, emotionalen Filmsequenzen und harmonischer Musik gibt er persönliche Einblicke in seine vielseitige und abenteuerreiche Welt – zwischen Fels, Eis und Höhenluft.

. Es ist eine Reise an die inneren und äußeren Grenzen, eine Einladung, die Welt – und sich selbst – aus neuen Perspektiven zu betrachten. Alexander Huber gelingt es auf eindrucksvolle Weise, die Passion für das Bergsteigen als Metapher für das Leben zu zeigen. Denn am Ende ist es nie der Berg, den man bezwingt, sondern immer das eigene Ich.