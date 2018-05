Alexander Huber - Analogie von Beruf und Berg

INTENSIV. LEIDENSCHAFTLICH. MOTIVIEREND.

DIE PASSION BERG ALS METAPHER FÜR DAS LEBEN

Geschickte Strategie und Planung sind nicht nur in den Bergen sondern auch im Beruf eine wichtige Voraussetzung, um Visionen und Ideen erfolgreich umzusetzen. Denn nur so lässt sich das vorhandene Potential voll ausschöpfen.

Engagement und Aktivität bringen die Träume auf den Weg.

Ausdauer und Selbstvertrauen lassen selbst aus »Niederlagen« Kraft schöpfen.

Werte und Ziele unterstützen die Entwicklung vom Großen zum Ganzen…

…die Quelle allen Tuns aber wird gespeist von der grundsätzlichen Freude und Leidenschaft am Schaffen.

Die Passion Berg steht als Metapher für das Leben selbst und lässt Raum für Betrachtungen auf die täglichen Herausforderungen aus einer ganz neuen Perspektive.

Alexander Huber gilt als Protagonist des Freikletterns an Bigwalls. Der 1968 geborene staatlich geprüfte Berg- und Schiführer zog es 1998 vor, seine wissenschaftliche Laufbahn als Physiker an den Nagel zu hängen und einem unbekannten Weg in die Bergwelt zu folgen. Das Bergsteigen in jeder seiner Formen in den verschiedensten Ländern der Erde ist seine Passion. Durch Kraft und Wille konnte er sich seitdem immer wieder neue Träume erfüllen.

In seinem Vortrag „Analogie von Beruf und Berg“ berichtet er von Motivation, Innovation, Kreativität, Planung, Risiko und Risikomanagement. Dabei bedient er sich der verschiedenen Medien, um seine Themen durch Filme und Bilder seiner Unternehmungen zu vertiefen.

BEGINN.

19:00 Uhr / Einlass 18:00 Uhr

TICKET.

Normalpreis: VVK 18,00 € inkl. Gebühren

Gruppentarif (ab 10 Personen): VVK 15,00 € inkl. Gebühren

powered by: adidas