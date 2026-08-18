Was ist wahr, was Illusion? In seinem Programm „Wie ich nicht Zauberer wurde“ nimmt Sie Alexander Merk, deutscher Meister der Zauberkunst, mit auf eine humorvolle und magische Reise durch seinen angeblichen Werdegang zum Magier.

Doch eines ist sicher: Die Geschichten, die er erzählt, sind genauso unerklärlich wie die Wunder, die er auf der Bühne vollführt.

Von einer geheimnisvollen Lampe aus seiner Elektrikerzeit über skurrile Begebenheiten in einem Kramladen bis hin zu einem magischen Getränk aus seiner Barkeeper-Vergangenheit – jede Episode dieser Show sprüht vor Zauber und Überraschung. Alexander lässt Gedanken lesen, Dinge verschwinden und erscheinen, und verbindet selbst musikalische Momente mit seiner Zauberkunst.

„Wie ich nicht Zauberer wurde“ ist eine charmante verrückte Mischung aus Geschichten, Magie und Humor. Zauberer Alexander Merk begeistert mit seiner kreativen Art, fasziniert mit meisterhaften Tricks und lässt sein Publikum staunen, lachen und sich fragen: Könnte das wirklich passiert sein?

Der Berliner Künstler ist Mitglied und mehrfacher Preisträger des Magischen Zirkels von Deutschland.

Bei den Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst gewann er im Bereich Allgemeine Magie den Gesamtsieg; bei der Weltmeisterschaft in Blackpool wurde er unter die Top 10 der weltbesten Zauberer gewählt und war bereits bei Penn & Tellers Fool Us in Las Vegas (USA) zu Gast.