Alexander Parzhuber Trio

Beobachtungstechnik, die an der mathematischen Stichprobentheorie orientiert ist.

Erfasst wird die Häufigkeit zuvor festgelegter Ablaufarten mithilfe stichprobenartig durchgeführter Kurzzeitbeobachtungen, um statistisch abgesicherte Aussagen über die zeitliche Struktur dieser Vorgänge ableiten zu können." So lautet die Definition des „Multimomentverfahrens“ (engl.: snap-reading method), welches auch ohne Probleme auf die musikalische Kommunikation des Trios angewandt werden kann. Mit dem neuen Programm lassen Fabian Dudek, Oliver Lutz und Alex Parzhuber ihrer eigenen Interpretation dieser Kurzzeitbeobachtungen im Kontext der Kompositionen freien Lauf. In einem Moment kaum greifbar frei und im nächsten Moment zwingend konkret. Das Album ist im Januar 2024 auf dem Label Owl Way Records erschienen.