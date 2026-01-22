Alexander Schaumann – Die Kunst des Wahrnehmens

Wenn wir einen Menschen in seinem Gehen, Stehen oder Blicken anschauen, begegnet uns mehr als das äußerlich Sichtbare. Um erlebte Gesten, Atmosphäre und seelische Eindrücke des anderen sorgfältig zu erfassen, erproben wir eine neue Form der Aufmerksamkeit. Dafür üben wir Fragen zu stellen: Was fällt uns auf? Wie beschreibt man das Gesehene? Dann beginnt, im gemeinsamen Suchen nach stimmigen Antworten, die äußere Gestalt nach und nach eine innere Wirklichkeit zu zeigen. In dieser umsichtigen Art miteinander vollzogene Menschenbetrachtung öffnet einen Raum, in dem sich jeder gesehen fühlt und Anteil nehmen kann. Der Abend ist zugleich eine Einladung in die vertiefende Praxis am folgenden Seminartag.