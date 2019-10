Der in einer peruanischen Künstlerfamilie geborene Alexander-Sergei Ramírez, gilt als Botschafter der Werke des kürzlich wiederentdeckten peruanischen Komponisten Pedro Ximenez Abril und Tirado (1780-1856). Nachdem er den ersten Preis beim “Alhambra International Guitar Competition” in Spanien gewonnen hat, gastiert er auf Solo- und Kammermusikkonzerten auf der ganzen Welt. Ramírez spielt mit Leidenschaft die romantische Gitarre, hauptsächlich im Duett mit der Pianistin Sheila Arnold. Seine zahlreichen Alben wurden von Fachkritikern mit Begeisterung aufgenommen und gelten als wichtiger musikalischer Beitrag zur Geschichte der lateinamerikanischen Gitarre. Er ist Professor an der Musikhochschule "Robert Schumann" in Düsseldorf und wird regelmäßig als Solist, Lehrer und Jury zu renommierten internationalen Gitarrenfestivals eingeladen. Beim Eröffnungskonzert bringt uns Ramírez die Klangwelt von Pedro Ximenez Abril und Tirado mit "Divertimento Concertante op.43" näher. Er wird vom Residenz Orchester BW begleitet. Ebenso hören wir von ihm das "Concerto pour guitare et petit orchestre" des brasilinischen Komponisten Heitor Villa-Lobos (1887-1959).

Eröffnungskonzert 06.11.2019

Residenz-Orchester Baden-Württemberg

Leiter: Sven Gnass (Deutschland)

Gastsolist: Prof. Alexander-Sergei Ramirez (Deutschland-Peru)

Stiftskirche Tübingen

19:00 Uhr