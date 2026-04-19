Alexander Stevens & Jacqueline Belle: True Crime - Toxic Love

True Crime Fans können sich auf eine aufregende neue Live-Show freuen:

„Toxic Love“ mit dem beliebten Podcast-Duo Jacqueline Belle und dem renommierten Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens.

Nach dem großen Erfolg der letzten Tour im deutschsprachigen Raum mit über 100 Stationen und einem Publikum von 90.000 Zuschauern bringt das bekannte True Crime Duo erneut echte, fesselnde Fälle aus Stevens Kanzlei auf die Bühne. Mit ihrem ehemaligen „BAYERN 3 True Crime“ Podcast begleiteten sie mit sechs erfolgreichen Staffeln jede Woche tausende Fans mit tragischen, aber oft auch skurrilen Fällen ins Wochenende und landeten regelmäßig in den Top 10 der deutschen Podcast-Charts. Auf ihrer neuen Live-Tour dreht sich alles um das Thema Toxische Beziehungen. Lust und Schmerz liegen hier oft nah beieinander, mögliche Folgen besprechen die beiden anhand real verhandelter Fälle. Mysteriöse Morde, jahrelange Ermittlungen, plötzliche Wendungen… Es wird spannend!

Es wird jedoch auch Platz für leichtere „Kost“ geben: Ein skurriler, aber dennoch amüsanter Fall über einen Mann, der in ein Netz aus Affären und Erpressungen gerät. Die Zuschauer werden Zeugen einer unerwarteten Wendung, die sie sprachlos zurücklassen wird.

Die Live-Show verspricht ein interaktives Erlebnis zu werden, das weit über das bloße Zuhören hinausgeht. Mit Tatortfotos, Akteneinsicht und der Möglichkeit, live Fragen zu stellen, bietet „Toxic Love“ den Zuschauern ein einzigartiges und fesselndes Erlebnis. Natürlich werden die beiden Hosts auch in ihrer neuen Show wie gewohnt mit ein paar ungeahnten Überraschungen aufwarten und diesmal auch mit aufregenden Experimenten, bei denen das Publikum aktiv eingebunden wird.

„Wir sind mehr als begeistert, eine neue Dimension von True Crime Entertainment zu präsentieren“, sagt Jacqueline Belle. „Die Zuschauer können sich auf neue packende Geschichten, faszinierende Einblicke und unvergessliche Momente freuen.“