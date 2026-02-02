Alexander Wurz & „Die Egerländer Musikanten – Das Original"

70 Jahre Egerländer Musikanten – die Ära geht weiter.

Die Egerländer Musikanten – das Original feiern 2026 ihr 70-jähriges Bestehen – und schlagen mit ihrem neuen musikalischen Leiter Alexander Wurz ein frisches Kapitel auf. Der 40-jährige Tenorhornist und Dirigent, seit 15 Jahren Teil des Orchesters, wurde von Ernst Hutter persönlich als Nachfolger ausgewählt. Wurz führt die Egerländer Tradition mit eigenem Klang, Leidenschaft und neuen Impulsen weiter – ganz in der Linie von Mosch und Hutter, aber mit Blick in die Zukunft.

Das Jubiläumsprogramm erzählt in drei musikalischen Teilen die Geschichte des Orchesters – von Klassikern wie „Dort tief im Böhmerwald“ bis hin zu neuen Kompositionen, darunter Wurz’ eigens geschriebener Marsch „Zeitenwende“. Ein großes Solisten-Medley zeigt die Vielfalt der Musiker*innen aller Generationen, und auch gesanglich ist Alexander Wurz präsent: Bei Titeln wie „Vogelwiese“ übernimmt er selbst das Mikrofon – ganz im Stil von Orchestergründer Ernst Mosch.

Die Egerländer Musikanten – das Original stehen wie kaum ein anderes Ensemble für gelebte Kontinuität, Präzision und Blasmusik auf höchstem Niveau – und laden 2026 zu einem Konzertabend voller Klang, Geschichte und Begeisterung ein.