Alexander Wurz & Die Egerländer Musikanten - Das Original

70 Jahre Egerländer Musikanten – die Ära geht weiter.

Auf ihrer großen Jubiläumstournee haben sie nicht nur jahrzehntelange Musikgeschichte im Gepäck -sondern ebenfalls einen neuenmusikalischen Leiter. Alexander Wurz führt die Egerländer Tradition mit frischem Klang und eigener Handschrift in die Zukunft.

Und auch, wenn die “Original Egerländer Musikanten” sich immer wieder neu erfinden -das Orchester steht wie kaum ein anderes für gelebte musikalische Kontinuität, handwerkliche Präzision und Blasmusik auf allerhöchstem Niveau.Seit der Gründung durchErnst Moschim Jahr 1956 haben sich die „Original Egerländer Musikanten“ weltweit einen Namen gemacht. Mosch prägte den typischen, emotionalen und zugleich swingenden Klang.Ernst Hutterführte das Orchester während der letzten 25 Jahre mit eigenen Arrangements und einer neuen Generation an Solisten ins 21. Jahrhundert und ebnete mit „seinen Egerländern”, seiner Beharrlichkeit und seinen Visionen den Weg für die heute überall spürbare Blasmusik-Begeisterung in allen Generationen.Nun folgt mitAlexander Wurzder nächste Schritt: Der 39-jährige Tenorhornist und Dirigent, selbst seit 15 Jahren Teil des Orchesters, wurde von Ernst Hutter als Nachfolger ausgewählt. Mit ihm bleibt das Ensemble seiner Linie treu –und ist gleichzeitigvoll im Hier und Jetzt angekommen.Wurz macht das, was Mosch und Hutter vor ihm getan haben:Das Orchester mit Gefühl für die Tradition weiterentwickeln, neue Impulse setzen -und die Musik mit Leidenschaft in die Zukunft tragen.

Weitere Infos auf www.die-egerlaender.de