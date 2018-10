Alexandra Conunova (Violine) und Michail Lifits (Klavier)

Alexandra Conunova studierte bei Petru Munteanu an der Hochschule für Musik und Theater Rostock, bei Krzysztof Wegrzyn an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover sowie bei Renaud Capuçon an der Haute Ecole de Musique de Lausanne. Ihr Studium ergänzten Meisterkursen u.a. bei Ivry Gitlis, Igor Oistrakh u. Igor Ozim. Die junge Musikerin ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Michail Lifits, den Gewinner des 57. Internationalen Klavierwettbewerbs Ferrucio Busoni führten zahlrei-che Konzerte u.a. nach New York, London, Berlin, Mailand, Zürich oder Amsterdam.