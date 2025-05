ALEXANDRA DOVGAN & KAMMERORCHESTER BASEL

LUDWIGSBURGER SCHLOSSFESTSPIELE

Internationale Festspiele Baden-Württemberg

Wolfgang Amadeus Mozart

Serenade D-Dur KV 239 »Serenata notturna«

Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll KV 466

Joseph Haydn

Sinfonie G-Dur Nr. 92 Hob. I:92 »Oxford«

Alexandra Dovgan Klavier

Kammerorchester Basel

Bar Avni Musikalische Leitung

Wussten Sie, dass Wolfgang Amadeus Mozart seinen Zeitgenossen und Kollegen Joseph Haydn »Papa« nannte? Zweifelsfrei mochten die beiden einander immens. Haydn erkannte Mozarts musikalisches Genie und warb für ihn, wo er konnte. Der 24 Jahre jüngere Mozart schätzte das und sah ihn zugleich als großen Meister und Mentor an: »Keiner kann alles, schäkern und erschüttern, Lachen erregen, und tiefe Rührung und alles gleich gut als Haydn!« Von generationenübergreifendem Arbeiten kann das Kammerorchester Basel ein Lied singen. Denn das Orchester ist nicht nur für seine gefeierten Auftritte auf renommierten Festivals und Konzertbühnen bekannt, ebenso geschätzt ist es auch für seine großartige Auswahl an Solist*innen und Dirigent*innen, die teilweise noch am Anfang einer illustren Karriere stehen. In Ludwigsburg gastiert es mit der Nachwuchspianistin Alexandra Dovgan, deren Talent von Mentoren wie Grigory Sokolov hochgepriesen wird, und der Dirigentin Bar Avni, der diesjährigen Gewinnerin des internationalen Dirigentinnen-Wettbewerbs »La Maestra«.