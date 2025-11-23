Alexandra Dovgan als Ausnahmetalent zu bezeichnen, ist fast eine Untertreibung.

Bereits mit fünf Jahren gewann sie ihre ersten Wettbewerbe, die Bilder ihrer Auszeichnung mit dem Grand Prix beim II° International Grand Piano Competition in Moskau im Alter von zehn Jahren gingen um die Welt und erregten die Aufmerksamkeit von keinem Geringeren als Grigory Sokolov, der ihr schon 2019 eine große Zukunft voraussagte. Mit Auftritten in den bedeutendsten Konzertsälen der Welt begeisterte sie Kritik und Publikum gleichermaßen. Fernab von oberflächlicher Show oder technischer Demonstration besticht ihr Spiel durch beeindruckende Konzentration, gepaart mit einer Reinheit des Ausdrucks und kreativer Vorstellungskraft. In ihrem Debüt in Weikersheim spannt Alexandra Dovgan einen Bogen von Bach bis Chopin und verbindet kompositorische Strenge, schwelgende Romantik und in der späten c-Moll-Sonate von Schubert die ganze Zerrissenheit eines viel zu früh verstorbenen Genies. Und ganz nebenbei zeigt sie, warum sie mit erst 19 Jahren zu den vielleicht größten Begabungen unserer Zeit gehört.

Johann Sebastian Bach: Toccata e-Moll BWV 914

Franz Schubert: Sonate c-Moll D958

Frédéric Chopin: Barcarolle op. 60, Klaviersonate Nr. 3 h-Moll

Konzerteinführung 16.30 Uhr