Alexandra Lehmler und Matthias Debus "TANDEM"

Alle Achtung: Um als musizierendes Ehepaar das Duo als Besetzung zu wählen, braucht es Mut.

Denn neben den – möglichen - alltäglichen familiären Reibereien kommen noch die kreativen obendrauf. Saxophon und Kontrabass. Könnte mühsam klingen. Das Gegenteil ist der Fall: Die Musik von Alexandra Lehmler (Sopran-, Alt- und Bariton-Saxofon auch Klarinette, Bass- Klarinette und Flöte) Matthias Debus (Bass) klingt wunderbar leicht und komplex zugleich.

Tandem heißt das Album das in Coronazeiten entstanden ist. "Take off", "Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer" oder "Flieg, kleiner Vogel" heißen die Stücke. Auf den Fotos zum Album sind beide über und über mit kleinen Vögeln bemalt. Inspiration waren unter anderem Schwalben, die das Musikerpaar aus ihrer der Wohnung beobachtete. Zeitlose Musik, die einen locker durchs ganze Jahr trägt. Sie fliegen beide los und suchen die Freiheit, behalten das Komponierte aber immer fest im Blick und verzaubern mit hochsensiblen, intensiv-intimen Duetten. Das Album ist in den Bauer Studios Ludwigsburg für das Neuklang-Label aufgenommen worden.

Alexandra Lehmler - Saxophone I Matthias Debus - Bass