Alexandra Stahl, Fabian Neidhardt »Erzähl mal was von dir!«

In der literarischen WG ist ein Zimmer frei geworden und die Bewohner*innen haben mit Alexandra Stahl und Fabian Neidhardt zwei vielversprechende Kandidaten zum WG-Casting eingeladen.

Unter dem Motto »Erzähl mal was von dir!« werden die wichtigen Fragen des Zusammenlebens geklärt: Nachteule oder Frühaufsteher, muss man sich an Putzpläne halten und wenn man ein Möbelstück wäre, welches eigentlich? Es geht um Schaffensprozesse, Lebensthemen, alptraumhafte Mitbewohner und die besten Bolognese-Rezepte. Zu Gast sind Alexandra Stahl, die mit ihrem Romandebüt Männer ohne Möbel ein Werk voller Alltagsbeobachtungen, Lakonie und klarer Sprache vorgelegt hat, sowie Fabian Neidhardt, dessen Immer noch wach sich mitten in das Sterben eines jungen Menschen begibt und dort – manchmal schmerzhaft, manchmal schön, stets sensibel – nach Antworten, Bedeutung und Leben sucht. Der Abend ist Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe, entstanden im Rahmen eines studentischen Seminars zu Literaturvermittlung und literarische Praxis am Studio Literatur und Theater der Universität Tübingen unter der Leitung von Carolin Callies und in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Stuttgart und dem Literaturpädagogischen Zentrum (LpZ).