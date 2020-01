Alexandre Bytchkov (Akkordeon)

Alexandre Bytchkov ist 1955 und in St. Petersburg (Leningrad, Russland) geboren. Das Musikstudium an der Staatlichen Hochschule für Kultur" seiner Heimatstadt beschloss er mit dem Diplom als Dirigent, Akkordeonlehrer und Konzertakkordeonist. In seinem Hauptfach wurde er von Prof. Nikolai Kravtsov unterrichtet. Er ist mehrfacher Preisträger internationaler Wettbewerbe: "Baltika-Harmonika", St. Petersburg; "17. Grand Prix", Bischwiller, Frankreich; "8. Deutscher Akkordeon-Musikpreis", Baden-Baden; "9. Deutscher Akkordeon-Musikpreis", Baden-Baden. Seit 20 Jahren lebt Alexandre Bytchkov mit seiner Familie in Mainz und arbeitet als Dozent am Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz, sowie als freischaffender Musiker.

Programm:

Johann Sebastian Bach: Toccata & Fuge in D-Moll BWV 565

Domenico Scarlatti: Sonate in C-Dur K159

Franz Schubert: Serenade Schwanengesang No. 4 D957

Yuri Peschkov: Da eilt die Postkutsche (Bearb.)

Georgi Sviridov: Romanze (mus. Illustration zum Spielfilm "Schneesturm)

Astor Piazzolla: Libertango und Chiquilin de Bachin

Zequinha de Abreu: Tico Tico

Richard Galliano: Tango pour Claude

Gus Viseur: Flambee Montalbanaise

Antonio Vivaldi: Concerto Grosso in D-Moll op. 3 No. 11. Finale