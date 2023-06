Ein Soloabend mit Brahms, Liszt und Schubert JOHANNES BRAHMS: Klaviersonate C-Dur, op. 1 FRANZ LISZT: Transkriptionen von Franz Schubert (»Der Wanderer«, »Der Müller und der Bach«, »Frühlingsglaube«, »Die Stadt«, »Am Meer«) FRANZ SCHUBERT: Fantasie C-Dur, D 760 »Wandererfantasie« Alexandre Kantorow: Klavier

Vom Wandern, Weh- und Wagemut erzählt Alexandre Kantorows Soloprogramm, das sich um die drei Größen der Romantik dreht: Johannes Brahms, Franz Liszt und Franz Schubert. Die letzten beiden eint – neben ihrem Vornamen – eine besondere Verbindung, denn der Klaviervirtuose Liszt war ein großer Bewunderer Schuberts. So verneigte er sich in Form von Liedtranskriptionen und der Weiterentwicklung motivischen Materials und fing damit das Wesen des Originals in virtuosem Lyrismus ein, ohne es zu verfremden. Dieser hohen Kunst widmet sich auch der herausragende Pianist Alexandre Kantorow, der mit seinem Liszt’schen Ausnahmetalent bereits 2022 bei den Schlossfestspielen begeisterte. Beim zweiten Ludwigsburger Solokonzert beweist er nun erneut seine romantische Stärke und fächert die volle emotionale Bandbreite seines Spiels in beeindruckender Virtuosität und Agilität auf. Weitere Infos und Tickets unter www.schlossfestspiele.de/kalender Karten 15A ⁄ 35 ⁄ 45 ⁄ 55 €