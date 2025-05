Alexey Manyak / Dmytro Zharikov – Akkordeon

Alexey Manyak und Dmytro Zharikov sind zwei phantastische Akkordeonisten aus der Ukraine, die derzeit in Tübingen leben.

In ihrem Programm finden sich nicht nur moderne Jazztitel, sondern auch klassische Stücke von Bach, Scarlatti und Couperin. Aber auch ukrainische Komponisten wie Vlasov und V. Podgorny sind mit von der Partie. Alexey Manyak ist Preisträger mehrerer internationaler Wettbewerbe mit Auftritten in Italien, Tschechien, Deutschland, Polen, Russland und Ukraine. In seiner Freizeit komponiert er Musik und schreibt Bücher. 2023 kam sein erster Roman „Chaconne“ heraus.

Dmytro Zharikov ist ebenso Preisträger bei internationalen Wettbewerben. Er tritt in Recitals, Ensembles und Orchestern auf und hat Konzerte in der Ukraine, in Litauen, Polen, Belgien, Deutschland, Österreich, Italien und Frankreich gegeben.

Eintritt: 18,00€ (Ermäßigt: 15,00€)