ALFONS - Jetzt noch deutscherer Theater, Tiefgang, Trainingsjacke Ein kleines Meisterwerk - FAZ Ein Stück, das auf die ganz große Bühne gehört - Süddeutsche Zeitung Deutschlands liebster Franzose hat nun den Doppelpass - und er hat ein Programm daraus gemacht: In Jetzt noch deutscherer bringt ALFONS die Geschichte seiner Deutschwerdung auf die Bühne, von den sonnigen Kindheitstagen in Frankreich bis hin zum betörenden Grau deutscher Amtsstuben. Eine bewegende, selbst für ALFONS-Kenner überraschende Mélange aus Theater, Kabarett und Chansons. Und ein Abend mit anhaltenden Nachwirkungen: Tränen in den Augen, Wärme im Herzen - und Kater in den Lachmuskeln. Unerhörter Tiefgang, der immer wieder ins Fahrwasser des normalen Alltags zurückfindet. Eine wunderschöne Hommage an Freundschaft und menschliche Integrität. - Die Oberbadische Alfons erzeugt einen Sog, dem sich sein Publikum nicht entzieht. - Thüringer Allgemeine Ein begnadeter Geschichtenerzähler - Die Welt (Hamburg) Bayerischer Kabarettpreises 2019 (Hauptpreis) Deutscher Kleinkunstpreis 2020