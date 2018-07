Alfons: Le Best of

× Erweitern Eyk Friebe Alfons_1_by

"Männer, die sich vor Vergnügen ungehemmt auf die Schenkel klopfen; Frauen, die vor Begeisterung ungeniert kreischen: Alfons bringt sie alle zum Lachen.“ - Wolfsburger Nachrichten

Gestatten: ALFONS, Kultreporter in Diensten des deutschen Fernsehens!

In „Le BEST OF“ präsentiert ALFONS eine Auswahl persönlicher Highlights: das Beste aus seinen langjährigen Studien zum Verhalten der Deutschen in freier Wildbahn - die besten Texte, die besten Geschichten und natürlich einige seiner berühmt-berüchtigten Reportagen aus dem Land der Dichter und Klempner, Kleingärtner und Hinterwäldler. Genial, trottelig, Kult.