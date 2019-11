Alfred Gross, ital. Barockcembalo

Händels erster Biograf John Mainwaring berichtet von einem Wettspiel, das auf Veranlassung des kunstsinnigen Kardinals Ottoboni in dessen Palazzo um 1708 in Rom stattgefunden hat.

Er brachte Domenico Scarlatti und Georg Friedrich Händel zusammen, um „eine Probe ihrer beiderseitigen Geschicklichkeit anzustellen“. Das „Duell“ endete quasi unentschieden: Während

Scarlatti am Cembalo den größeren Beifall erhielt, trug Händel an der Orgel den Sieg davon. Die beiden Musiker schlossen in gegenseitiger Hochachtung Freundschaft miteinander und nutzten

die Zeit wohl auch dazu, Ottobonis Sammlung von mehr als einem Dutzend Cembali auszuprobieren.

In einem regen stilistischen Wechsel werden unterschiedlichste Cembalowerke der beiden großen Musiker aufeinander folgen und miteinander in einen friedlichen Wettbewerb treten. Sie erklingen

auf einem italienischen Barockcembalo nach Migliai von 1702, ein Instrument, wie es in Rom seinerzeit ebenfalls zur Verfügung gestanden haben dürfte.