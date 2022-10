Alfred Mittermeier "Leise rieselt der Schmäh"

Schon wieder ein Kabarettprogramm zum Thema „Weihnachten“! Braucht’s das?

Schwer zu sagen. Die Antwort hängt ausschließlich von Ihrer persönlichen Weihnachtstauglichkeit ab. Noch zimthaltige Luft nach oben, ha?!

In Ihrem Interesse legt Alfred Mittermeier Ihnen den Besuch dieses satirisch-weihnachtlichen Opus Magnum wärmstens an Herz. Lassen Sie sich darauf ein, wenn ein mit Gaudium gesegneter Kabarettist eine Lichterkette des Humors zum Leuchten bringt, bis dass die Sicherung durchbrennt und keine einzige Nadel mehr am Baum hängt.

Also, Ihr Kinderlein, kommet! Denn er wird rieseln, der Schmäh, die ganze stille, heilige Nacht.