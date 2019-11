Ali Jackson, Aaron Goldberg, Omer Avital – YES!

Aaron Goldberg kommt mit seinem Trio YES! zu uns, in dem die drei Musiker vor über zwei Jahrzehnten ihre brillanten Karrieren begannen. Alle drei studierten damals an der New School of Jazz NYC und sind mittlerweile zu berühmten Jazzmusikern gereift. Aaron Goldberg begeisterte bereits mehrfach und in unterschiedlichen Bandkonstellationen unser Publikum. Auch Omer Avital stellte vor einigen Jahren sein Quintett in einem unvergessenen Konzert im Keller vor.

Der Dritte im Bund, Ali Jackson jr., ist Drummer des Jazz at Lincoln Center Orchestra. Sein ansteckender Beat erobert aus tiefster Seele jedes Publikum und war bereits mit Größen wie Chick Corea, Wynton Marsalis u.v.a. zu hören. „Wir trafen uns um zu lernen, zusammen zu spielen und um uns gegenseitig zu ermutigen und zu inspirieren. Heute durch Erfahrung verbunden und ihrer bewusst, können wir uns einzigartig spontan einbringen in die Urform des Jazz, des Trios. Wir wollen den Sound der Wurzeln des Jazz mit der Gegenwart verbinden, denn daraus schöpft sich die Zukunft des Jazz!“

Ein herausragendes Trio, in dem alle gleichberechtigt agieren. An diesem Abend sollte wirklich kein Jazzfan fehlen!

Aaron Goldberg / PianoOmer Avital / BassAli Jackson jr. / Schlagzeug